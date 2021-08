Antëscht huet déi militant-islamistesch Taliban méi wéi d'Hallschent vun de 34 Provënzhaaptstied ënnert hier Kontroll bruecht.

D'Taliban eruewere mat grousser Vitess ëmmer méi grouss Stécker vun Afghanistan. Dowéinst hunn eng Rei Länner ugefaangen hir Leit, dorënner haaptsächlech Mataarbechter vun den Ambassaden zu Kabul, ze evakuéieren. Fir d'Sécherheet vun der Evakuatioun z'assuréieren, huet d'US-Regierung 3.000 Zaldoten op Kabul geschéckt. D'USA sollen hire Leit dann och ordonéiert hunn sensibel Dokumenter an national Symboler ze zerstéieren, fir dass dës net vun den Taliban kéinte genotzt ginn, fir Propaganda ze maachen.

Och d'Mataarbechter vun der brittescher Ambassade solle bannent den nächsten Deeg d'Land verloossen, esou de Premier Boris Johnson gëschter. Eng 600 brittesch Zaldote sollen dëse Retour ofsécheren.

Den däitschen Ausseminister, Heiko Maas, huet erkläert, dass d'Personal op der däitscher Ambassade op en absolutte Minimum géif reduzéiert ginn. Ausserdeem wéilt een et Afghanen, déi mat westleche Staaten zesumme geschafft hunn, méi einfach maachen, fir legal auszereesen.

D'Situatioun am Afghanistan féiert dann och dozou, dass ëmmer méi Leit keen Doheem méi hunn an op der Flucht sinn. Op dës Situatioun misst een sech hei an Europa astellen, esou ënnert anerem den Appell vum däitsche Staatsminister am Ausseministère Michael Roth.

Déi kanadesch Regierung huet iwwerdeems schonn annoncéiert wëlle bis zu 20.000 Flüchtlingen aus Afghanistan opzehuelen. Dës Offer géif sech virop u Fraen a wichtege Positiounen, Regierungsmemberen, Mënscherechtsaktivisten, Journalisten a Membere vu poursuivéierte Minoritéite riichten.

Den UN-Generalsekretär Antonio Guterres huet erkläert, dass d'Taliban an deene vun hinne kontrolléierte Gebidder op grujeleg Manéier géint Mënscherechter verstoussen. Et wier häerzzerräissend ze gesinn, wéi afghanesch Fraen a Meedercher hir haart erkämpfte Rechter erëm ewechgeholl kriten, esou de Guterres.

An Tëscht huet déi militant-islamistesch Taliban méi wéi d'Hallschent vun de 34 Provënzhaaptstied ënnert hier Kontroll bruecht. D'Haaptstad Kabul, Mazar-i-Sharif am Norden an Jalalabad am Oste sinn déi eenzeg dräi gréisser Stied, déi nach ënner Kontroll vun der Regierung sinn.

Dës Offensiv vun den Taliban gouf am Mee lancéiert, wéi den amerikanesche President confirméiert huet, dass déi lescht Truppen d'Land géife verloossen. Den Joe Biden huet zanterhier awer erkläert, dëse Choix net ze bereien, och wann d'Amerikaner enttäuscht an iwwerrascht wieren, wéi séier déi afghanesch Arméi zesummegebrach wier, nodeems een méi wéi 1.000 Milliarden Dollar investéiert hätt fir dës ze trainéieren an z'equipéieren.