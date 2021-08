A Spuenien mussen d'Rekord-Temperaturen erdroe ginn, Istanbul kämpft mat groussen Iwwerschwemmungen.

D'Bëschbränn a Russland géifen ëmmer méi schlëmm ginn, heescht et vun Ëmweltorganisatiounen. Déi aktuell Situatioun wier vill méi schlëmm wéi nach zejoert, esou e Brandschutzexpert vu Greenpeace zu Moskau. Bis ewell wier eng Fläch vu ronn 16,5 Milliounen Hektar verbrannt. Dat wier net alles Bësch an et wier och net alles komplett ofgestuerwen. Greenpeace geet dovun aus, dass an Tëscht eng 6 Milliounen Hektar Bësch zerstéiert gi wieren an dass et aktuell nach op enger Fläch vu ronn 4 Milliounen Hektar am gaangen ass ze brennen. Dat ass ongeféier esou grouss wéi d'Schwäiz.

Mat Hëtzt a Feier ass een dann och um Mëttelmier weider geplot. Ënnert anerem ronderëm déi italienesch Haaptstad Roum kämpfen d'Pompjeeën um Buedem ma och mat engem Fliger an Helikopteren ëmmer nach géint gréisser Bëschbränn. De Staatspresident Sergio Mattarella huet sech iwwerdeems gëschter d'Situatioun op Sardinien ugekuckt, wou Feier an de leschten Deeg fir enorm Schied gesuergt huet.

D'Autoritéite ginn dovun aus, dass de Gros vun de Feier vu Brandstëfter ausgeléist goufen.

Spuenien erlieft iwwerdeems aktuell déi bis ewell schlëmmsten Hëtztwell. Gëschter sinn d'Temperaturen däitlech iwwer 40 Grad geklommen. An der Provënz Cordoba goufe 46,1 Grad gemooss.

Gläichzäiteg ass d'Tierkei vu schlëmmen Iwwerschwemmunge betraff, bei deene schonn 38 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn. De President Erdogan ass gëschter an déi betraffe Regioune gereest an huet do erkläert, dass déi zerstéiert Dierfer duerch – Zitat – „besserer“ ersat ginn.