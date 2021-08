Zënter Ufank vun de Miessungen am Joer 1880 war et weltwäit nach ni esou waarm, wéi an dësem Juli.

De Juli 2021 war dee weltwäit wäermste Juli zanter dem Ufank vun den Enregistrementer virun 142 Joer, esou d'US-Klima-Administratioun NOAA. D'Duerchschnëttstemperatur hätt knapp ee Grad iwwert der Moyenne vum 20. Joerhonnert geleeën. Dësen traurege Rekord géif ganz kloer weisen, wéi staark sech d'Klima am Moment op der Äerd géif verbesseren.