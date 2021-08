Vun e Méindeg un, sollen d'Strofe fir Leit, déi sech net un dës Corona-Restriktiounen hale, da weider verschäerft ginn.

Zu Sydney ginn d'Corona-Restriktiounen nach eng Kéier verschäerft. Déi gréisste Stad vun Australien ass an Tëscht scho 7 Wochen an engem komplette Lockdown. Australien hat d'Pandemie laang gutt am Grëff, ma duerch d'Delta-Variant ass de Virus erëm massiv ausgebrach. Den Ament si méi wéi 10 Millioune Leit am Confinement, ënnert anerem an deenen zwou gréisste Stied Sydney a Melbourne, genee wéi an der Haaptstad Canberra. Hei dierfen d'Leit hier Wunneng nëmme verloosse fir Sport ze maachen, akafen ze goen oder fir schaffen ze goen, wann hir Aarbecht als essentiell agestuuft gouf.

Vun e Méindeg un, sollen d'Strofe fir Leit, déi sech net un dës Corona-Restriktiounen halen, da weider verschäerft ginn. Ausserdeem sollen d'Police-Patrullen an d'Kontrollpunkte verstäerkt ginn, an Honnerten Zaldote sollen hëllefen z'iwwerwaachen, dass sech un d'Reegele gehale gëtt.

Gläichzäiteg kënnt d'Impfcampagne an Australien nëmme lues virun. Bis ewell ass just ronn ee Véierel vun de Leit, déi e Vaccin kënne kréien, och effektiv geimpft.