Geschitt ass d'Familljendrama direkt nieft Lëtzebuerg zu Gouvy, wuel beim Affer doheem am Familljenhaus. Am Ganze sollen 3 Persounen dout opfonnt gi sinn.​

D'Nathalie Maillet, d'Directrice vun der bekannter Rennstreck Spa-Francorchamps, gouf dout an hirer Wunneng opfonnt, déi an der Province de Luxembourg ass, méi genee zu Gouvy. Och d'Läich vun 2 weider Persoune goufe fonnt. Riets geet belsche Medien no vun hirem Mann an der Maitresse vum Maillet.

D'Directrice gouf dëse Moien um Circuit erwaart, dat fir d'Rallye d'Ypres am WCR. Wéi si hei net opgedaucht ass, goufe Recherchen an d'Weeër geleet. De Kierper gouf schlussendlech am Familljenhaus an der Province de Luxembourg, méi genee zu Gouvy an der Belsch fonnt, sou déi belsch Medien.

D'Buergermeeschteg vu Gouvy, d'Véronique Léonard huet erkläert, dass si géint 2.30 an der Nuecht iwwert en duebele Mord an engem Suicide informéiert gouf.

D'Evenementer waren net wäit ewech vun der Lëtzebuerger Grenz, nämlech zu Gouvy, eng 8km vun Huldang ewech.