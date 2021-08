Wärend Algerien, d'Tierkei a Spuenien versichen, d'Bëschbränn ënner Kontroll ze kréien, si Millioune Japaner vu schlëmmen Iwwerschwemmunge betraff.

A Spuenien gouf et de Weekend iwwer en neien Hëtzt-Rekord. An der Stad Montoro an Andalusien goufen nämlech 47,4 Grad gemooss. Dat mellt den nationale Wiederdéngscht Aemet. Nach ni gouf esou eng héich Temperatur a Spuenien registréiert. Den zweetwäermsten Dag war den 13. Juli 2017 mat 47,3 Grad. Zanter e puer Deeg kämpf Spuenien géint eng extrem Hëtztwell. A ville Regioune versichen d'Pompjeeën zanter Deeg d'Feier ënner Kontroll ze kréien. Aemet no hätte sech d'Hëtztwellen a Spuenien bannent de Joren 2011 an 2020 am Verglach zu den dräi Joerzéngte virdru verduebelt.

A Japan sinn op d'mannst 6 Persounen no schwéieren Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen ëm d'Liewe komm. Et ginn nach eng Abberzuel Mënsche vermësst. Bal 2 Milliounen Awunner goufen opgeruff, hiert Doheem ze verloossen a sech a Sécherheet ze bréngen. E Sonndeg hunn d'Reefäll nogelooss, dowéinst gëllt elo net méi déi allerhéchsten Alarmstuf. Fir e Sonndeg den Owend sinn allerdéngs nees kräfteg Schauere gemellt.

© AFP

An Algerien geet de Kampf géint d'Flame weider. Wéi et vum Katastropheschutz heescht, wieren den Ament Pompjeeë wéinst 42 Bränn am Asaz. Stand Samschdeg sinn den Autoritéiten no ronn 90 Persounen de Flamen zum Affer gefall, dorënner 33 Zaldoten. D'algeresch Regierung mécht Brandstëfter fir déi Dose Bränn verantwortlech, déi zanter ufangs der Woch am Oste vum Land d'Natur zerstéieren. Déi nächst Deeg gi sech iwwerdeems nees héich Temperature vu bis zu 48 Grad erwaart.

© AFP

An der Tierkei ass de Bilan vun den Doudesaffer no den Iwwerschwemmungen a Bëschbränn op 55 an d'Luucht gaangen. E russesche Läsch-Fliger ass e Samschdeg bei engem Asaz mat 8 Mann u Bord erofgefall. Kee vun hinnen huet iwwerlieft. D'Iwwerschwemmunge goufen an der Nuecht op e Mëttwoch duerch déi staark Reefäll ausgeléist.