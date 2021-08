De Lëtzebuerger Ausseminister huet am RTL-Interview op déi aktuell Lag an Afghanistan reagéiert.

Mir musse feststellen, datt déi Truppen, déi ausgebilt goufen, net capabel waren, den Taliban entgéint ze trieden, sou de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn am RTL-Interview. Do wiere wuel vill deloyal Leit dobäi gewiescht. Lo misst een hoffen, datt et friddlech ofleeft.

Et wier richteg gewiescht, als Europäer am Afghanistan z'intervenéieren. Fraen hätte keng Rechter gehat. D'Vermëttlung vun enger europäescher Opfaassung wier awer schifgaangen.

Den Amerikaner e Reproche maachen, datt se sech elo no 20 Joer zeréckgezunn hunn, dat wëll de Jean Asselborn net onbedéngt maachen, vläicht wier et ze séier gewiescht, mä dat géing d'Geschicht weisen.

Lo misst ee kucken, fir och bei den Taliban eng Influenz ze behalen. Et misst ee vermëttelen, datt international Reegelen net kënne mat Féiss getrëppelt ginn.

D'EU-Ausseministere wäerten sech dës Woch gesinn, ma et hätt ee keng Moyenen. Et wier wichteg, datt d'international Gemeinschaft Drock mécht a sech och asetzt fir humanitär Hëllef am Afghanistan.