D'Schied am däitsche Grenzgebitt sinn enorm. En Enn vum Tunnel ass den Ament net a Siicht.

E Samschdeg goufen nees emol iwwer 3.000 Mann mobiliséiert, fir am haart betraffenen Dall weider opzeraumen. Vu Pompjeeën, iwwert Hëllefsorganisatiounen, THW, Polizei a Bundeswehr. An den Deeg no der Katastroph waren och Ekippe vum CGDIS an der Croix-Rouge tëscht Antweiler a Bad Neuenahr am Asaz. Haut bleift de mënschleche Bilan provisoresch. 133 Mënsche si gestuerwen. Iwwer 760 Leit goufe blesséiert. Weider 3 Persoune ginn vermësst. Vill Awunner aus dem Dall sinn traumatiséiert. D'Regioun lieft vun Tourismus a Wäibau. Dodrun ass den Ament awer nach net ze denken. D'Schied sinn sou enorm, datt d'Enn vum Tunnel net a Siicht ass.

Och e Sonndeg hu Camione vun der Arméi weider Steng, Sand a Bamstämm, aus Schuld eraus gefouert. En Duerf, an deem déi meescht Haiser eidel stinn. Vill Wunnengen, déi sou uerg vun de Waassermassen zerstéiert goufen, datt se net méi bewunnbar sinn, goufe schonn ofgerappt. Dorënner d'Bäckerei aus dem Duerf oder och d'Pizzeria.

4 Wochen no der Flut gëtt d'Suerg, datt op enger Rei Plaze Geeschterdierfer entstoe kéinten, ëmmer méi grouss. Och zu Schuld sinn éischt Haiser, déi vum Waasser verschount bloufen, den Ament schonn ze verkafen.

Eng RTL-Ekipp huet zwee Männer aus dem Duerf begéingt. De Georg Werner, deen zanter 60 Joer zu Schuld lieft, an de Forain Rainer Himmes.

Forain an der 8. Generatioun huet de Rainer Himmes de 14. Juli nomëttes gesinn, wéi 5 Spiller an zwou Roulottë vun de Waassermasse mat ewechgerappt goufen. Seng Famill war, wéi vill anerer zu Schuld, vun der Flut iwwerrascht ginn.

An engem Schapp weist de Mann dat eenzegt Spill, wat wéi duerch e Wonner net mat an den Dall erof geschwommen ass. Zanter zwee Joer steet säi Betrib bedéngt duerch d'Corona-Pandemie. An elo koum och nach d'Flut. Den Ament steet d'Existenz vun der ganzer Famill um Spill. Aus Käschtegrënn waren d'Spiller, d'Roulotten an en Deel vun de Camionen an Autoen ofgemellt, well se corona-bedéngt net am Asaz waren. Deemno wäert och keng Assurance opkommen.

Wéi vill Famillje sinn d'Himmes elo op Hëllef ugewisen. Op Sue vum Bund an op Spenden. 2.000-2.500 Euro pro Famill. Méi Geld gouf et bis elo nach net. Ee Mount no der Katastroph feelt et ville Leit am Ahrtal um néidege Geld, fir mat dem Neesopbau unzefänken.

De Georg Werner ass iwwerzeegt, datt et Joren dauere wäert, iert Schuld nees lieft. Plënnere wäert hien awer net. Optimistesch gëtt en haut scho Rendez-vous fir den Dag, wou d'Duerf nees ageweit wäert ginn.