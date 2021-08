Am Ëmkrees vun 3 Kilometer huet et Äschen op d'Dierfer gereent an et ass Lava laanscht de Vulkan erofgelaf.

An de leschte Méint huet de Merapi ëmmer nees ugefaangen Äschen ze späizen. Enn d'lescht Joer war och d'Warnstuf an d'Luucht gesat ginn. Elo ass de Vulkan an der Géigend vun der Stad Yogyakarta op der Insel Java nees ausgebrach. Bis ewell ginn et keng Berichter iwwer méiglech Affer oder iwwer Uweisunge fir d'Populatioun an der Géigend z'evakuéieren. An Indonesien ginn et am ganze ronn 130 aktiv Vulkaner. 2010 gouf et fir d'lescht e groussen Ausbroch vum Merapi, deemools ware méi wéi 300 Mënsche gestuerwen.