Wéinst staarkem Wand breet d'Feier sech séier aus, dräi Dierfer goufen evakuéiert.

Méi wéi 80 Pompjeeë waren um Méindeg mat 30 Läschgefierer an 10 Fliger an Helikopter am Asaz, fir d'Feier ënner Kontroll ze kréien. Dat wier den Ament net ganz einfach, engersäits wéinst dem staarke Wand, ma anerersäits och well an der concernéierter Géigend virun allem Kifere stinn, déi séier brennen.

3 Dierfer 50 Kilometer südëstlech vun Athen, net wäit vun der Hafestad Lavrio, goufen direkt evakuéiert.

Och nordwestlech vun der griichescher Haaptstad hunn um Méindeg 2 Dierfer wéinst engem neie Bëschbrand missen evakuéiert ginn.

Zanter Juli goufen et eng 600 Bëschbränn, 103.000 Hektar Bësch si scho verbrannt.