Zwee Männer, déi am Auto souzen, an zwee weider Verdächteg koumen an Untersuchungshaft.

An der Géigend vu Münchberg an Oberfranken huet d'Police eng Camionnette mat méi wéi 170 Kilogramm Ecstasy-Pëllen entdeckt. D'Beamten haten d'Gefier op engem Parking kontrolléiert. An der Mall hu si Drogen am Wäert vun ëm déi 5 Milliounen Euro fonnt. Géint déi 4 Männer besteet de Verdacht vun Drogenhandel.