Zwee Deeg nom Biewe spëtzt sech d'Lag an Haiti nees zou. Den Tropestuerm "Grace" kéint fir nach méi Zerstéierung suergen.

De Bilan vu Blesséierten an Doudesaffer nom Äerdbiewen an Haiti geet weider erop. D'Protection civile geet vun 1.300 Doudegen a 5.700 Verwonnten aus. Haiti ass eent vun den äermste Länner op der Welt. D'Land huet sech no dem schroen Äerdbiewen am Joer 2010, bei dem ëm déi 200.000 Leit hiert Liewe verluer hunn, nach net erholl. Ugangs Juli gouf dann och nach den haitianesche President ëmbruecht e Méindeg den Owend erwaart d'Insel nach en Tropestuerm.

D'Biewen, dat am Süde vun Haiti war, suergt fir immense Schued. De Südweste vum Land, besonnesch ronderëm d'Stied „Jérémie" an „Les Cayes" huet et am schlëmmste getraff. D'Autoritéite fäerten, dass Zuel vun den Doudege weider klëmmt. Dat, well op d'mannst 30.000 Haiser beschiedegt oder komplett zerstéiert goufen. Dorënner Wunnhaiser, Schoulen, Klinicken a Kierchen. D'Ausmooss vun der humanitärer Noutsituatioun wier den Ament nach onkloer.

„Wir wissen von 14.000 zerstörten Häusern und nochmal so vielen Häusern, die einsturzgefährdet sind, von überlasteten Krankenhäusern, aber die Menschen und das ist auch das, was ich auch eben in den Gesprächen mit den Kollegen gehört habe, ist, dass sie vor allem eben noch Angst haben, Angst vor den Nachbeben und die Angst vor dem, was jetzt noch kommt. Covid ist natürlich sehr präsent, aber auch andere Krankheiten werden aufkommen. Die müssen das Überleben jetzt sichern, sie müssen sehen, dass sie genügend zu Essen haben, dass sie in den nächsten Tagen das Nötigste bekommen, auch Hygieneartikel", sou de Michael Feit, Direkter vun der cooperation internationale vun der Caritas.

© US COAST GUARD/AFP/Erik VILLA RODRIGUEZ

Den Epizenter vum Äerdbiewe läit eng Dose Kilometer vun der Gemeng Saint-Luis du Sud ewech a war bis op Jamaika an d'Dominikanesch Republik ze spieren. Haiti zielt zu deenen äermste Länner op der Welt, méi ewéi d'Hallschent vun der Populatioun lieft ënnert der Aarmutsgrenz.

„Ces tremblements de terre sont surs et nus un Moment, où Haïti a déjà pris avec une grande instabilité politique, comme vous dites, sociale et économique. Le système de santé et les services sociaux du pays éteint son au-delà de leur capacité et impactés d'un soutien supplémentaire des partenaires humanitaires est certainement nécessaire pour soutenir la réponse locale de la catastrophe", erkläert d'Cristina Fernandez, Porte-parole vu Médecins sans frontières.

E Land, dat an deene leschte Joer net zu Rou komm ass. Dobäi kënnt, dass fir den Owend nach een Tropestuerm mam Numm „Grace" fir déi karibesch Insel gemellt ass. Dee soll e Méindeg den Owend mat staarkem Reen op d'Land duerkommen, wat d'Rettungs- a Sichaarbechte wäert méi schwéier maachen.

„Ich denke, jetzt in diesen Tagen ist die haitianische Bevölkerung alles auf einer Seite. Trotzdem ist das Problem, was wieder kommen wird: ohne politische Stabilität haben wir eine große Kriminalität und Korruption. Und mit dieser Korruption und Kriminalität werden sie keinen vernünftigen Wiederaufbau leisten können", sot de Michael Feit.

Hëllefsorganisatioune versiche Schutzhaiser ze bauen, déi méi resistent géint Äerdbiewe sinn. Et kéint een zwar domat keng Naturkatastrophe verhënneren, ma de Schued awer méi kleng halen, erkläert de Michael Feit vun der Caritas. Eng ganz Partie ONGe mobiliséiere sech a sammele weiderhin Donen, fir geziilt am Krisegebitt ze hëllefen.

Angscht virun Tropestuerm op Haiti / Rep. Chris Meisch

Spendenopruff

Eng Rei Lëtzebuerger Organisatiounen, déi op der Plaz an Haiti aktiv sinn, mobiliséieren elo. Medezinesch Kitte vun der Unicef, fir 30.000 Persounen ze versuergen, wiere schonn an Haiti ukomm. D'Ekippe géingen iwwerdeems dru schaffen, fir déi essentiell Infrastrukturen nees un d'Goen ze kréien. Medezinesch Zentren, Schoulen, Brécken an aner essentiell Infrastrukturen an Installatioune wieren deels irreparabel beschiedegt ginn.

Wéi et vu Care Luxembourg heescht, wier een amgaang, Leit, déi hiert Doheem verluer hunn, mat Zelter a Waasser ze versuergen, an Approvisementskitten ze verdeelen. An och d’Caritas huet Fongen deblockéiert, fir esou séier wéi méiglech kennen op der Plaz ze hëllefen. Handicap International këmmert sech aktuell och ëm déi essentiellste Besoinen a preparéiert sech, fir wéi nom Äerdbiewen 2010 nees sech ëm d'Reha vu Leit ze këmmeren, déi mussen operéiert ginn. Deemools hätten tëschent 2.000 a 4.000 Mënsche misse Kierperdeeler amputéiert kréien, 90.000 Persounen hätten no Operatioune missen encadréiert ginn. Dës Kéier géing ee mat Besoinen an engem änlechen Ausmooss rechnen. D'Leit bréichten och eng psychologesch Betreiung, déi d'Hëllefsorganisatioun géing assuréieren.

Unicef Lëtzebuerg, Care Luxembourg, Caritas Luxembourg, Kindernothilfe Luxembourg an Handicap International maache Spendenopriff fir d'Hëllef an Haiti.