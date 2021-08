Um Méindeg den Owend war et eng Ried vum US-President op der Televisioun. Hien hat déi lescht Deeg näischt zu der Situatioun gesot.

Ech stinn voll a ganz hannert menger Decisioun, sou den Joe Biden. Et war ni eis Aufgab fir eng Natioun am Afghanistan opzebauen, mee fir den Terrorismus do ze bekämpfen. US-Zaldote sollen net an engem Krich stierwen, fir deen déi afghanesch Zaldoten net selwer wëlle kämpfen.

Nom Militärasaz fir d'Leit aus dem Land ze fléien, ginn all Truppen ofgezunn. Et soll net nach een US-President mat deem Krich ze dinn hunn, sou de Biden.

Den Afghanistan dierf net rëm ee Refuge fir Terroriste ginn, sou de franséische President Emmanuel Macron, deen um Méindeg den Owend an enger Ried och den Asaz vu Russland, den USA an Europa an deem Sënn gefuerdert huet.