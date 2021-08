650 Mann wiere mobiliséiert gewiescht, huet den Inneminister Darmanin op Twitter confirméiert.

Betraff vun de Bränn ass virun allem de Var, wou et eng grouss Dréchent gëtt. Awer och an de Bierger vu Gonfaron, no bei St-Tropez waren an der Nuecht op en Dënschdeg honnerten Pompjeeën am Asaaz, ënnerstëtzt vu Läschfliigeren.