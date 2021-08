Leschte Freideg hat zu New York eng Fra Plainte géint den US-Sänger a Literatur-Nobelpräislaureat Bob Dylan eragereecht.

D’Fra behaapt, de Museker hätt Si 1965 sexuell mëssbraucht, wéi Si grad emol 12 Joer al war. Dat ganzt wier iwwer 6 Woche gaangen. Den Dylan hätt Si mat Drogen an Alkohol versuergt an hir mat kierperlecher Gewalt gedreet, fir Se a senger Wunner am berüümten New Yorker Chelsea Hotel net just eng Kéier sexuell ze mëssbrauchen.

De Bob Dylan streit déi Faiten of a seet, et wiere Ligge-Geschichten, et wéilt ee sech géint esou Reprochen wieren, heescht et an engem Statement, deen der Noriichten-Agence AFP virläit.