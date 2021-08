De staarke Reen mécht d'Sich no den Affer méi schwéier. Iwwer 1.400 Doudeger a bal 7.000 Blesséierter, dat ass den aktuelle Bilan en Dënschdeg.

Ronn 100.000 Awunner aus der Stad Les Cayes am Süde vun Haiti si besonnesch staark vum Äerdbiewe betraff. Am provisoresch ageriichten Noutzenter stoung d'Waasser bis zu de Knéchelen héich. Helikoptere fléien zwar Hëllef an, allerdéngs si vill Stroossen nach ëmmer iwwer honnerte vu Meter blockéiert. Baggere sinn ënnerwee an d'Kriseregioun.

Den US-Hurrikane-Zenter warnt viru weideren Äerdrutschen.

Dem haitianesche Katastropheschutz no, ginn et iwwer 1.400 Doudeger a bal 7.000 Blesséierter. Et gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Doudegen nach weider klëmmt. Dobäi kënnt, datt d'Klinicken iwwerlaascht sinn. Iwwer 80.000 Haiser sinn zerstéiert oder beschiedegt ginn. Vill Awunner schlofen op der Strooss.

Spendenopriff

Eng Rei Lëtzebuerger Organisatiounen, déi op der Plaz an Haiti aktiv sinn, mobiliséieren elo. Weider Detailer fann Dir hei.