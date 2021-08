"Wéi duerch e Wonner" gouf kee blesséiert, d'Materialschied sinn deels massiv.

An Ostfriesland an Däitschland huet um Méindeg den Owend géint 20 Auer en Tornado fir enorme Schued gesuergt. Op d'mannst 50 Gebaier goufe beschiedegt, dorënner 5 sou staark, datt een net méi kann dra wunnen.

E Spriecher vum Däitsche Wiederdéngscht (DWD) huet um Dënschdeg zu Offenbach matgedeelt, datt et en Tornado vun der Kategorie F2 war, dee mat enger Vitesse vun 180 bis 250 km/h ënnerwee war. Et hätt een d'Stäerkt vum Stuerm eendeiteg duerch Videoen an duerch d'Analyse vun den Degâte kënne feststellen. D'Stufen op der sougenannter Fujita-Skala gi vun F0 bis F5. F2 wier deemno e schwéieren Tornado. Stierm vun dëser Stäerkt géing een an Däitschland héchstens 5 Mol d'Joer gesinn.

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr gab es in Großheide (Ostfriesland) einen #Tornado, der für Verwüstungen gesorgt hat. Das erste Bild zeigt in 10-minütigem Abstand die Zugbahn der sogenannten #Superzelle. Das zweite Bild zeigt die #Rotationsspur im #Radar. /V pic.twitter.com/If7DMlbULg — DWD (@DWD_presse) August 17, 2021

De Rettungsdéngschter op der Plaz no gläicht et engem Wonner, datt kee Mënsch beim Onwieder zu Schued koum. Massiv Stécker wieren aus Gebaier erausgerappt ginn, Diech ofgedeckt an Dosende Beem aus dem Buedem gerappt ginn. Steng wieren duerch den Tornado a Fënsteren erageschleidert ginn. D'Pompjeeën hu sech de Wee deels misse mat Motorseeë fräi schneiden.

D'Stroum- a Gasleitunge vun enger Rei Haiser goufe wéinst dem Tornado och ënnerbrach. Déi concernéiert Awunner goufen nach e Méindeg den Owend vun der Gemeng an Noutfallzenteren ënnerbruecht.