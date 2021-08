An Afghanistan hu ronn 18,4 Millioune Mënschen net genuch fir ze iessen. D'Welthongerhëllef appelléiert, d'Zivilbevëlkerung net am Stach ze loossen.

Opgrond vun der Lag an Afghanistan fuerdert d'Welthongerhëllef dozou op, Hëllefsorganisatioune finanziell ze ënnerstëtzen. Ronn 18,4 Millioune Mënschen hätten net genuch ze iessen. Schonn elo wären Hëllefsprogrammer ënnerfinanzéiert, sou de Welthongerhëllef-Generalsekretär Mathias Mogge. "Et ass wichteg, dass d'Hëllef trotz der Gefor duerch d'Taliban net no léisst.", sot den Däitsche weider.

D'Hëllefsorganisatioun huet Wëlles, trotz der aktuell schwiereger Situatioun weider am Afghanistan ze schaffen. D'Aart a Weis vun Hëllef wier net déi nämmlecht, virun allem wat d'Ënnerstëtzung vu Fraen ugeet, allerdéngs géing een hoffen, d'Situatioun fir d'Leit ze verbesseren.

Den Zentralkommitee vun den däitsche Katholicke setzt sech och dofir an, dass d'Hëllefe fir d'afghanesch Bevëlkerung solle weider goen. Nopeschlänner wéi Tadschikistan oder den Iran géifen dobäi eng wichteg Roll spillen a bréichten och Ënnerstëtzung, fir de geflüchte Leit kënnen ze hëllefen.



En Sonndeg hat den UN-Generalsekretär Antonio Guterres schonn dozou opgeruff, afghanesch Flüchtlingen opzehuelen a keng Leit méi zeréckzeschécken.