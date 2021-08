No enger Flutwell an der Höllentalklamm bei Garmisch-Partenkirchen a Bayern ass eng Fra dout aus dem Waasser gebuerge ginn.

E Méindeg den Owend gouf et eng Flutwell an der Höllentalklamm an Däitschland. Déi vill Waassermassen haten eng Bréck aus Holz matgerappt, op där zwou Persoune waren. Doropshin hunn d'Police an d'Rettungsekippen ee Groussasaz gestart.

En Dënschdeg de Moie gouf eng Fra dout aus dem Waasser gebuergen. Dat huet e Policespriecher zu Rosenheim matgedeelt. Et ass bis ewell nach net sécher, ob et sech bei der Persoun ëm eng vun de vermësste Persounen handelt. D'Warscheinlechkeet ass awer grouss. No enger weiderer Persoun gëtt nach gesicht.

E Méindeg waren 8 Persounen aus der Klamm gerett ginn. Iwwer 100 Mënschen haten d'Nuecht an enger Hütt iwwert der Klamm, déi elo gespaart ass, verbruecht. Si goufen en Dënschdeg mat Hëllef vun de Rettungsekippen an den Dall begleet.

Den däitsche Parquet huet eng Enquête lancéiert. fir ze kucken ob eng Strofdot am Raum steet.

Den Däitsche Wiederdéngscht hat e Sonndeg am Nomëtteg virun Donnerwiederen am Alperaum gewarnt. An der Nuecht op e Méindeg hat ee vun der Méiglechkeet gewarnt, datt bis zu 40 Liter Reen de Quadratmeter a Stonn kéinte falen. Am Laf vum Méindeg war du viru staarkem Reen a Wiedere mat bis zu 25 Liter Reen gewarnt ginn.