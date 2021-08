Am massif des maures si schonns méi wéi 6.000 Hektar verbrannt a knapp 1.000 Pompjeeë si weiderhi mat de Läschaarbechten am gaangen.

Dausende Leit ware jo preventiv a Sécherheet bruet ginn.

De Präfekt vun der Regioun vum Var huet France-bleue géintiwwer confirméiert, dass bis ewell just 19 Leit mat Verdacht op eng Dampvergëftung hu musse behandelt ginn.

D’Feier op där Plaz gouf iwwerdeems e Méindegowend op enger Autobunns-Aire ausgeléist, an huet sech vun do aus ausgebreet

D’Natur-Reservat vun massif des maures wier mëttlerweil schonn hallef zerstéiert, an d’Pompjees-Responsabel ginn dervun aus, dass een d’Feier och soubal nach net an de Grëff kritt, well d’Dréchent an de staarke Mistral d’Flamen ëmmer nees ufachen.