60.000 Haiser wiere ganz, a weider 76.000 deels futti oder a sech zesumme gefall.

Bal 10.000 Blesséierter gouf et, nodeems de Buedem mat 7,2 Punkten op der Richterskala geziddert hat.

Ferme Reen, deen en Tropestuerm mat sech bréngt, riskéiert elo, dass et plazeweis och nach zu Iwwerschwemmunge kéint kommen.

E Freideg wäert eng Ekipp vu 5 Leit vun der Lëtzebuerger Croix-Rouge an Haiti fléien. Et wier eng Noutfall-Ekipp, déi natierlech mat Croix-Rouge-Vertrieder aus anere Länner op der Plaz wäert zesummeschaffen. Déi 5 Leit wäerte viraussiichtlech mol 1 Mount am Karibikstaat bleiwen, ier se dann ofgeléist ginn.

Spendenopriff

Eng Rei Lëtzebuerger Organisatiounen, déi op der Plaz an Haiti aktiv sinn, mobiliséieren elo. Weider Detailer fannt Dir hei.