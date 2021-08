De 54 Joer ale Museker muss sech ënnert anerem wéinst Mëssbrauchsreprochë veräntwerten.

An de Joren 1994 bis 2018 solle jonk Fraen a Meedercher, deels och Mannerjäreger, engagéiert gi sinn, fir Sex mat him ze hunn, sou d’Uklo. Weider gëtt him Entféierung a Bestiechung virgeheit.

Den R.Kelly selwer streit alleguer d’Faiten of a plädéiert op onschëlleg.

Scho viru 25 Joer goufen et éischt Virwërf géint de Sänger a Komponist. An engem Prozess war et allerdéngs zu engem Fräisproch komm, aner Affaire sinn aussergeriichtlech gereegelt ginn.

Eng Dokumentatiounsserie Ufank 2019 huet dunn zu neien Ermëttlungen gefouert an den R. Kelly gouf verhaft.