Äerdbiewen, Hurrikanen, politeschen Chaos an eng Kolonialgeschicht, déi bis haut Konsequenzen huet. D'Problemer vum Land si villschichteg.

Reportage vum Diana Hoffmann

Virun 11 Joer huet e staarkt Äerdbiewen d'Regioun ronderëm d'Haaptstad Port-au-Prince zerstéiert, iwwer 200.000 Mënsche si gestuerwen. 2016 ass den Hurrikan Matthew iwwert de Südweste vum Land gezunn an huet enorme Schued an eng humanitär Kris hannerlooss. An där selwechter Regioun ronderëm d'Stied Les Cayes a Jérémie huet de Buedem e Samschdeg mat enger Stäerkt vu 7,2 geziddert, bal 2.000 Mënsche sinn dem leschte Bilan no gestuerwen. An eréischt virun engem Mound gouf de President Jovenel Moïse op brutal Manéier ëmbruecht.

D'politesch Situatioun ass net stabil an d'Land ass vun Naturkatastrophe geplot, déi och d'Aarbecht vun internationalen Organisatiounen ëmmer nees ëm Joren zréckwerfen. Méi wéi d'Hallschent vun de Leit am 11-Milliounen-Awunner-Staat liewen an extremer Aarmut, Haiti gëllt domat als dat äermste Land an der westlecher Hemisphär. 35% vun der Populatioun ass net alphabetiséiert.

Déi schwiereg Situatioun vun Haiti wier nieft den Naturkatastrophen op ënnerschiddlech Facteuren zréckzeféieren, seet den Yves Sassenrath, Representant fir Lëtzebuerg beim Populatiounsfonds vun der Uno an Haiti, deen zanter 3 Joer do lieft. Villes géing schonn op d’Kolonialgeschicht zréckgoen. Ënnert der franséischer Besatzung goufen afrikanesch Sklaven op d'Insel bruecht, fir an de Plantagen ze schaffen. 1804 konnten d'Sklave sech no 10 Joer Opstänn, der Haitianescher Revolutioun, befreien.

De Präis fir d'Onofhängegkeet ware Sanktioune vu Frankräich. Dës Scholde konnten eréischt an den 1940er Joren zréckbezuelt ginn, ënnersträicht den Yves Sassenrath. Déi zweet Hallschent vum 20. Joerhonnert war gepräägt vun der Duvalier-Diktatur (1958-1986), wärend där vill Leit geflücht sinn. An och haut nach verloosse virun allem gutt ausgebilte Leit d'Land, fir Aarmut, Gewalt a Bandekriminalitéit z'entkommen.

Vill international Acteure sinn op Haiti aktiv, ONGen, d'Uno, d'Weltbank, an och Privatentreprisen. Wichteg wier, datt d’Kooperatioun mam Land an awer och am Land besser organiséiert gëtt, seet den Yves Sassenrath. Nëmmen esou gesäit hie Chancë fir eng gutt Entwécklung vum Land. Et misst besser dorop opgepasst ginn, datt déi Hëllef och op der Plaz ugeholl gëtt.

Senger Meenung no kéint Lëtzebuerg bei der Kooperatioun och eng wichteg Roll beim Ausschaffe vun engem Edukatiounsprogramm spillen, mat engem Fokus op d’Méisproochegkeet. Op Haiti gëtt Haitianesch a Franséisch geschwat. Fir sech besser an der Regioun z'etabléiere wier et awer wichteg, och Englesch a Spuenesch ze schwätzen, déi Sprooche kéinten awer nëmme wéineg Leit.

Lëtzebuerger Pompjee gëtt an den Asaz geschéckt



D'Inneministesch Taina Bofferding (LSAP) an de Kooperatiounsminister Franz Fayot (LSAP) hu favorabel op eng Ufro fir Hëllefe vum Koordinatiounsbüro vun den humanitären Affäre vun de Vereenegten Natiounen (Unocha) reagéiert, heescht et an engem Schreiwes um Dënschden. Ee fräiwëllege Pompjee, Member vum Interventiounsgrupp vum CGDIS, dee sech ëm humanitär Missioune këmmert, kënnt als Member vun enger Equipe vun Experte vun de Vereenten Natiounen an den Asaz.

D'Missioun vun dëser Equipe mam Numm "Undac" wier et ënnert anerem, Informatiounen ze sammelen, z'analyséieren a weider ze ginn, soubal eng Katastroph geschitt, an déi international Nouthëllef um nationalen Niveau an an de concernéierten Zonen ze koordinéieren.

Nom schlëmmen Äerdbiewen lescht Woch kann Haiti op international Solidaritéit zielen! Zesumme mam @TainaBofferding hu mir e Member vun der UNO-Koordinatiounsequipe op den Terrain geschéckt fir d’int.Hëllef mat ze organiséieren. Alles Guddes bei dëser wichteger Missioun! #LuxAid pic.twitter.com/J7u012fjgV — Franz Fayot (@FranzFayot) August 18, 2021