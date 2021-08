Dem Yorgen Fenech gëtt reprochéiert, de Mord un der Journalistin an Optrag ginn ze hunn. Den Ugeklote streit alles of.

Déi investigativ Journalistin Daphne Caruana Galizia ass de 16. Oktober 2017 ëm d'Liewe komm, wéi an der Géigend vun hirem Doheem eng Bomm an hirem Auto detonéiert ass. De Fall huet de Mëttelmierstaat an och d'EU gerëselt an d'Demissioun vum Premierminister Joseph Muscat zejoert provozéiert.

Déi 53-Joer-al Journalistin huet reegelméisseg iwwer Korruptioun, Geldwäsch an aner illegal Geschäfter op Malta beriicht. Hire Recherchen no waren och Member vun der Regierung an dës Machenschafte verwéckelt.

Foto vun der Journalistin Daphne Caruana Galizia op enger Pancarte bei enger Demo. / © AFP/File/STRINGER

Iert si ëmbruecht gouf war si mat Recherchen iwwert en ëmstriddenen Deal fir Kraaftwierker am Gaangen, bei deem de malteseschen Entrepreneur Yorgen Fenech Haaptaktionär war.

Wéi sech duerno erausgestallt huet, hat de Fenech eng geheim Entreprise zu Dubai opgemaach. Dës sollt benotzt ginn, fir Suen u Bréifkëschtefirmen a Panama weider ze schécken, déi dem deemolegen Tourismusminister Konrad Mizzi an dem deemolege Chef de Cabinet vum Joseph Muscat, Keith Schembri gehéiert hunn. Et goufen awer keng Suen iwwerwisen.

Den 39-Joer-ale Fenech war 2019 festgeholl ginn, wéi hie probéiert huet Malta mat senger Yacht ze verloossen.

Um Mëttwoch huet d'Procureure générale Victoria Buttigieg de Yorgen Fenech formell wéinst Bäihëllef zum Mord a kriminell Konspiratioun ugeklot. De Parquet fuerdert liewenslängleche Prisong fir de Mord an 20 bis 30 Joer fir de Reproche vu krimineller Konspiratioun.

Dem Parquet no soll de Fenech ee vu sengen Associéen, den Taxi-Chauffer Melvin Theuma, gefrot hunn, fir 3 Optragsmäerder z'engagéieren, fir d'Daphne Caruana Galizia ëmzebréngen. Si sollten dofir 150.000 Euro op de Kapp kréien.

Ugangs soll geplangt gewiescht sinn, d'Journalistin Doheem vun engem Sniper erschéissen ze loossen. Duerno wier de Plang awer dunn op d'Autosbomm geännert ginn.

2 vun de presuméierten Optragsmäerder, d'Bridder George an Alfred Degiorgio, wäerte sech och nach viru Geriicht veräntwere mussen. Dem George Degiorgio gëtt reprochéiert, d'Bomm mat sengem Handy ausgeléist ze hunn. En drëtte Mann, de Vincent Muscat (kee Lien mam fréiere Premierminister), hat méi fréi dëst Joer schëlleg plädéiert an ass fir 15 Joer an de Prisong komm.

De Yorgen Fenech niéiert, eppes mat der Dot ze dinn ze hunn, an huet net schëlleg plädéiert.