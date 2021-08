Fir d'éischt koum d'Äerdbiewen, dunn de Stuerm, dee lokal och nach fir Iwwerschwemmunge gesuergt huet.

D'Natur verschount den Ament net, d'Mënschen op Haiti. Vu Dag zu Dag klëmmt de Bilan vun den Affer. Iwwer 2.000 Doudeg goufe bis elo gezielt. Well d'Situatioun op der Platz extreem komplex ass, sinn d'Rettungsekippen um 4. Dag nom Biewen awer nach ëmmer net an alle betraffene Regiounen ukomm, sou e Spriecher vum Lëtzebuerger Roude-Kräiz, deen den Ament eng international Hëllefsaktioun fir Haiti preparéiert.

Zwou Tonnen u Material stinn den Ament zu Bartreng prett. Eng "Emergency Response Unit" vum Internationale Roude Kräiz soll sou séier wéi méiglech ënner Lëtzebuerger Lead an der Kriseregioun an den Asaz kommen. Ma Konsequenze vun der Covid-Pandemie maachen den Ament de Responsabele Kappzerbrieches.

"Déi meescht Fluchgesellschaften hunn opgehalen dohin ze fléien. Dofir ass et mega komplizéiert, fir elo e Fliger ze fannen. Mir mengen, mir wäerten elo ee fir e Freideg fannen. Wann net spéitstens e Méindeg", sou de Bice Goedert, deen d'Organisatioun vun der Missioun koordinéiert."

Zu Port au Prince ukomm ass d'Relief Team nach net um Enn vun der Rees. Ronn 150 Kilometer trennen d'Haaptstad an déi betraffe Regioun op der West-Spëtzt vun Hispaniola. D'Äerdbiewe vun 2010, den Hurrikan vun 2016. Beim Lëtzebuerger Roude Kräiz ass ee sech es bewosst, wat d'Ekipp op der Plaz erwaart.

"D'Stroosse sinn all futti. Et dauert nach eng Zäit, bis mer op där Plaz, wou et néideg ass, am Asaz sinn. Leider."

Fir déi lokal Rettungsekippen ze ënnerstëtzen, schécken d'Amerikaner elo Helikopter an d'Transportschëff 'USS Arlington' op Haiti. Hëllef, déi e Mëttwoch ukomme soll, sou Responsabel vum Pentagon. D'Lëtzebuerger Missioun ass den Ament emol op 4 Méint ugesat. Sou Asätz ginn un d'Substanz. Dofir soll d'Ekipp vu 6 Männer a Fraen all 4 Wochen ofgeléist ginn. Fir Hëllefsgidder am batter aarmen Land auszedeelen, sinn Erfarung a Fangerspëtzegefill gefrot. Fir ënner anerem Debordementer ze verhënneren.

"Et ass scho Material op der Plaz fir auszedeelen. Saache fir ze kachen, Seef, Plastiksbaachen, déi direkt verdeelt wäerte ginn. An enger nächster Etapp geet et dann drëms, zukünfteg Distributiounen z'organiséieren. D'Leit besser ze cibléieren. Wie sinn déi am meeschte vulnerabel? Fir sie ze enregistréieren. D'Leit ze informéieren, wéini se wat wäerte kréien."

D'Nout op der Plaz ass grouss. Grad elo, och nach nom Passage vum Tropestuerm 'Grace'. Leschten Aschätzungen no huet d'Äerdbiewe vum leschte Samschdeg iwwer 60.000 Haiser ganz zerstéiert. Weider 76.000 Gebaier wiere beschiedegt. Dorënner och Klinicken a Schoulen, an deenen den Ament iwwer 9.900 Blesséierter behandelt ginn.

"Haiti 2021": D'Lëtzebuerger Rout Kräiz huet e Konto fir Spenden opgemaach: de CCP LU52 1111 0000 1111 0000.