Den afghanesche President huet sech e Mëttwochowend aus de Vereenegten Arabeschen Emirater un dat afghanescht Vollek geriicht.

A sengem Message huet de Ghani bestätegt, datt hie sech aktuell an de Vereenegten Arabeschen Emirater ophält. Wou genau huet hien awer net matgedeelt. Hien huet a senger Ried ënnert anerem nach emol betount, datt hie gezwonge gewiescht wär, fir d'Land ze verloossen, fir e gréisster Bluttvergéissen an eng gréisser Katastroph ze verhënneren. Hien hätt eng Situatioun wéi a Syrien oder am Jemen verhënnere wëllen, sou de Ghani.

Duerno huet de President ganz perséinlech Wierder un d'Vollek geriicht: "Wéi dir wësst, hunn ech keng Angscht virum Doud oder dass ech veruecht ginn."

Hien huet och den "afghanesche Sécherheetskräften, déi fir d'Sécherheet a mengem Land gesuergt hunn" Merci gesot. An hir wär sécher, datt hie geschwënn nees a säin Heemechtsland zeréckgoe kéint. Hien huet versprach: "Et wäert an eisem Land Fridde ginn. Dat ass eis Haaptzil. Déi lescht Deeg si ganz séier gaangen. Ier ech d'Land verlooss hunn, hunn ech dofir gesuergt, datt d'Muecht friddlech iwwerdroe gëtt."

Den afghanesche President huet a sengem Video-Message dann och Berichter dementéiert, hien hätt bei senger Flucht eng grouss Zomm Boergeld matgeholl. Dat wäre Ligen, sou de Ghani. Den afghanesche Botschafter an Tadschikistan hat de Ghani beschëllegt, 144 Milliounen Euro u staatleche Sue geklaut ze hunn. Hie géing bei Interpol eng Demande fir eng Festnam vum Ghani areechen, sou de Mohammed Sahir Aghbar bei enger Pressekonferenz. Den Aghbar huet dem Ghani seng Flucht als "ee Verrot um Staat an der Natioun" bezeechent.