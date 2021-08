Géint 18.35 Auer koum et e Mëttwoch an der Claude Dornier-Strooss zu Bitburg zu enger Explosioun.

An enger Autosgarage war et e Mëttwoch den Owend zu Bitburg aus bis ewell ongekläerte Grënn zu enger Explosioun komm. D'Detonatioun war esou staark, datt d'Fënsteren aus der Rumm katapultéiert goufen an den Daach liicht ugehuewe gouf.

Éischten Informatiounen no gouf bei der Explosioun op d'mannst eng Persoun uerg blesséiert. Wéi héich de Schued ass, muss eng Enquête klären.

Op der Plaz war ënnert anerem d'Air Rescue am Asaz.