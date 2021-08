Den "Bundesgerichtshof" huet d'Revisioune vun der Rietsterroristin Beate Zschäpe, dem Ralf Wohlleben an dem Holger G. refuséiert.

D'Verurteelung vun deenen 3 duerch d'"Oberlandesgericht" zu München aus dem Joer 2018 bleift domat rechtskräfteg, huet de BGH en Donneschdeg zu Karlsruhe matgedeelt. Et wier een zum Resultat komm, dass d'Zschäpe d'Morden an d'Iwwerfäll zesumme mam Uwe Böhnhardtan an Uwe Mundlos begaangen hätt, sou de BGH. D'Verurteelung vum Zschäpe zu liewenslaangem Prisong bleift deemno bestoen. Dat selwecht gëllt fir de Ralf Wohlleben an den Holger G., déi der NSU solle gehollef hunn.

Am Fall vum André E. verhandelt den "Bundesgerichtshof" nach emol mëndlech. Hien ass a Revisioun gaangen, nodeems hien zu enger Strof vun 2 an engem hallwe Joer Prisong verurteelt gouf, heescht et weider vum BGH. De 15. Dezember soll elo eng Entscheedung falen.

D'NSU hat iwwer Joren 10 Mënschen ëmbruecht an ass fir 2 Bommenuschléi an eng Partie Iwwerfäll verantwortlech.