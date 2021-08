Méi wéi annerhalleft Joer nom spektakulären Abroch zu Dresden gouf um Donneschden en 23 Joer ale Mann a senger Wunneng zu Berlin festgeholl.

Hie steet ënner Verdacht, eng vun de Persounen ze sinn, déi an de Musée agebrach sinn. Den Enquêteuren no wier domat elo jidderee fonnt ginn, deen direkt um Abroch bedeelegt war. 4 Verdächteger waren zejoert gefaasst ginn, ee weideren am Mee dëst Joer. Si goufen alle 6 zu Berlin festgeholl.

De 25. November 2019 koum et am Grünen Gewölbe zu Dresden zu engem Abroch. D'Täter sinn duerch eng Fënster um Rez-de-chaussée erakomm an hu bannent e puer Minutte Bijouen aus dem 18. Joerhonnert aus de Vitrinne geraumt, déi en enorme Wäert hunn. Si hu sech du mat engem Auto duerch d'Bascht gemaach, dee se duerno a Brand gesat hunn.

Ee vun de Bijouen / © AFP Archiv

D'Bijoue konnte bis haut net fonnt ginn. D'presüméiert Abriecher kommen aus dem kriminelle sougenannte Clan-Milieu vu Berlin. Opgrond vum Ëmfang a vun der Komplexitéit vun der Dot wäert d'Enquête wuel nach eng ganz Zäit daueren, esou d'Police an de Parquet um Donneschden. Et lafen och nach Enquêtë géint Leit, déi den Abriecher solle gehollef hunn, andeems si de Musée virun der Dot observéiert hunn.