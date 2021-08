Den haitianeschen Autoritéiten no ass d'Zuel op 2.189 geklommen. Ronn 300 Persoune gëllen nach als vermësst. A 4 Provënze gëllt den Ausnamezoustand.

An Haiti gëllt nom uergen Äerdbiewen e Samschdeg a véier betraffene Provënze weiderhin den Ausnamezoustand. D'Zuel vun den Doudegen ass weider an d'Luucht gaangen. Den Autoritéiten no läit d'Zuel elo bei 2.189. Och d'Zuel vun de Blesséierten ass weider geklommen a läit aktuell bei 12.268. Offiziellen Informatiounen no gëllen nach 332 Mënschen als vermësst.

Duerch d'Äerdbiewe vun der Stäerkt 7,2 am Südweste vun Haiti waren iwwer 37.000 Haiser zerstéiert oder beschiedegt ginn. 30.000 Famillen hu keen Dag méi iwwert dem Kapp.

De Ministerpresident Ariel Henry sot, hie wär nach net bereet, fir d'Sichaktioun ze stoppen. "Verschiddener vun eise Bierger sinn nach ëmmer ënnert den zerstéierte Gebaier." Gläichzäiteg huet hien d'Haitianer zur Eenheet opgeruff. "Mir mussen eis Käpp zesummestiechen, fir Haiti nees opzebauen. D'Land ass äusserlech an ënnerlech zerstéiert."

Den Henry huet verséchert, datt hie perséinlech dofir suerge géif, datt d'Ënnerstëtzung anescht wéi beim Äerdbiewen 2010 och déijéineg erreeche wäert, déi se brauchen. Et wäert een d'Feeler aus der Vergaangenheet net widderhuelen.

Vill Leit sinn Experten no weider ouni Schutz. "Mir hu seriö Problemer, d'Mënschen ënnerzebréngen, déi hir Wunneng duerch d'Äerdbiewe verluer hunn. D'Lag ass oniwwersiichtlech a chaotesch. D'Leit sinn dem Reen ausgesat", sou de Jean Stenio Pierre, Unicef-Responsabelen zu Les Cayes an Haiti, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Déi haitianesch Autoritéite waren op esou eng Katastroph net preparéiert an dofir gëtt international Hëllef gebraucht. Eng ganz Partie Organisatiounen hunn dann och zu Spenden opgeruff.