4 Jugendlecher am Alter vu 16 bis 17 Joer sollen ee staark alkoholiséiert Meedche sexuell mëssbraucht hunn.

Dëst deelt d'Police vun Augsburg en Donneschdeg mat. D'Dot soll deemno scho virun 2 Wochen op enger privater Party ënnert Jugendleche geschitt sinn. Dat 15 Joer jonkt Meedchen, wat och zu dëser Party ageluede war, gouf obwuel hatt scho staark alkoholiséiert war, weiderhin zum Drénken opgefuerdert.

D'Meedche selwer huet dës Dot réischt den Dag drop realiséiert. Doropshin ass et bei een Dokter gaangen an d'Police gouf mat ageschalt. Déi 4 Verdächteg goufen en Donneschdeg festgeholl a sëtzen zanterdeem an Untersuchungshaft.