E Freideg ass et 1 Joer hier, dass den Oppositiounspolitiker vergëft gouf. D'Verhältnis tëscht Däitschland a Russland huet sech zanterhier net verbessert.

Däitschland an aner westlech Länner géingen d'Inhaftéierung vum Kreml-Kritiker instrumentaliséieren, fir sech an d'Ugeleeënheete vu Russland anzemëschen, sou d'Kritik aus Moskau. Däitschland géing keen Ulass ausloossen, fir den "Hypë ëm den Nawalny" als Virwand fir "nei Ugrëffer op Russland ze notzen", heescht et vum russeschen Ausseministère.

E Freideg ass d'Gëftattack op den Nawalny 1 Joer hier. A grad op deem Joresdag kommen déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel an de russesche President Wladimir Putin fir en Treffe beieneen. Den ongeléisten Nawalny-Fall géing d'Verhältnis tëscht béide Länner nach ëmmer staark belaaschten, sou den däitsche Regierungsspriecher Steffen Seibert e Mëttwoch.

Den 20. August 2020 ass den Oppositiounspolitiker wärend engem Vol a Richtung Moskau zesummegaangen. Zwee Deeg méi spéit gouf hien an d'Berliner Charité bruecht, fir do behandelt ze ginn. No sengem Spidolsopenthalt an der däitscher Haaptstad ass hien nees zeréck a Russland geflunn, wou hien am Januar festgeholl gouf. Hie gouf zu méi wéi 2 Joer Haft an engem Lager verurteelt. Donieft goufe seng politesch Organisatioune verbueden, déi antëscht als "extremistesch" agestuuft a verbuede goufen.