Den 20. August 2020 war den Alexey Nawalny an engem Fliger vun Tomsk op Moskau, wéi et him iwwel gouf an e schwaach gefall ass.

No 2 Deeg an engem russesche Spidol gouf den Oppositionelle gouf op Berlin bruecht, wou hien am Charité Spidol behandelt gouf. Hei huet sech erausgestallt, datt hie mat Novichok vergëft gouf, e ganz staarkt Nervegëft dat an der Sowjetunioun an de 1970er Joren entwéckelt gouf. De russesche Geheimdéngscht gëtt dowéinst verdächtegt, hannert der Attack ze stiechen.

A Russland hat et nach vun den Doktere geheescht, et wier kee Gëft a sengem System fonnt ginn. D'Resultater an Däitschland goufen duerno awer och vu Laboen a Frankräich an a Schweden confirméiert, grad wéi vun der Chemiewaffen-Organisatioun OVCW.

Dem Nawalny säi Gesondheetszoustand war ganz eescht, hie war och eng Zäit laang am Koma a war am ganzen 32 Deeg laang zu Berlin am Spidol. D'Relatiounen tëschent der EU a Russland hu sech verschlechtert, Bréissel huet Sanktiounen agefouert, op déi Moskau och nees reagéiert huet.

A sengem éischten Interview nodeems en aus dem Spidol entlooss gouf sot den Nawalny den 1. Oktober, hie wier der fester Iwwerzeegung, datt de russesche President Vladimir Putin hannert der Gëftattack op hie géing stiechen. Hie kéint sech dat net anescht erklären. Hei huet hien och annoncéiert, datt hien nees a seng Heemecht wéilt goen.

De 17. Januar 2021 ass den Alexey Nawalny nees zeréck a Russland geflunn, wou hien nach um Flughafe verhaft gouf. Hien hätt d'Konditioune vu sengem Sursis am Zesummenhang mat enger Prisongsstrof vun 2014 net respektéiert, well hie Russland verlooss hat fir an Däitschland an d'Spidol ze goen. Am Februar dëst Joer gouf hien dowéinst zu 3 an engem hallwe Joer an engem Stroflager verurteelt.

Kuerz nodeems hien zeréck a Russland koum huet dem Nawalny seng Equipe eng Recherche iwwert e Luxus-Palais publizéiert, deen dem Vladimir Putin soll gehéieren. D'Gebai hätt 1,1 Milliarden Euro kascht a wier duerch "déi gréisst Bestiechung vun allen Zäite" bezuelt ginn, heescht et am Rapport, deen ënnert anerem mat engem Video op Youtube verëffentlecht gouf.

Wärend senger Haft huet den Oppositionelle sech ëmmer nees iwwer staark Péng a sengem Réck an a sengem Bee beklot. Ufroe vu sengen Dokteren, datt hie sollt fräigelooss ginn, fir zu Moskau behandelt ze ginn, goufe refuséiert. Hie wier ënnersicht ginn a säi Gesondheetszoustand wier zefriddestellend.

Doropshin huet de 45 Joer alen Nawalny mat engem Hongerstreik ugefaangen. Säi Gesondheetszoustand huet sech staark verschlechtert, bis hien no 3 Wochen op Demande vu sengen Dokteren nees ugefaangen huet mat iessen.

Wärend där ganzer Zäit koum et a Russland ëmmer nees zu massiven Demonstratiounen a Solidaritéit mam Dissident a géint d'russesch Regierung, bei deenen Dausende Leit festgeholl goufen. Dem Nawalny seng Organisatioun, d'Anti-Korruptiounsstëftung FBK, gouf iwwerdeems mëttlerweil vun engem russesche Geriicht als "extremistesch" agestuuft an dierf net méi schaffen. Dowéinst sinn den Nawalny a seng Unhänger och vun de Walen am September ausgeschloss ginn an d'lescht Woch gouf den Oppositionellen op en Neits ugeklot, well hien eng extremistesch Organisatioun soll gegrënnt hunn.

Am Kader vum Joresdag vu senger Vergëftung soll den Alexey Nawalny haut déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel begéinen. De Kreml reprochéiert Däitschland dowéinst Propaganda-Campagne géint Russland.