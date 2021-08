En décke Problem mat der Kanalisatioun suergt bei eisen direkte franséische Noperen den Ament fir Kappzerbrieches.

Betraff ass quasi déi ganz Regioun tëscht Lonkech an Aumetz. Bei Mercy-le-Bas, just eng 15 Kilometer vun der Lëtzebuergescher Grenz ewech, wier et zu de Problemer un der Kanalisatioun komm, mellt France Bleu Lorraine.

All Ménage soll dofir um Freideg de Moien emol eng Fläsch Waasser geliwwert kréien. Den interkommunale Syndikat vun den « eaux de piennes » wäert déi 2-Litesch-Fläsch ausliwweren.

33 palettes de bouteilles seront distribuées, ce vendredi, aux habitants concernés dans la #Meuse et le #PaysHauthttps://t.co/3pGGlXYfs0 — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) August 19, 2021

D'Leitunge sollen zwar séier gefléckt sinn, mä d’Qualitéitsanalysen, ob d’Waasser dann och nees ka consomméiert ginn, kéinten nach e bëssen daueren.