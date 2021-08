An der Regioun vum Var brennt et nach ëmmer. Mëttlerweil wiere méi wéi 8.200 Hektar Bësch verbrannt.

Vun dësem Freideg u bis e Sonndeg sinn iwwerdeems schwiereg Wand-Konditioune virausgesot, wat d’Feier ëmmer nees kéint ufachen, fäerten d’Pompjeeën.

Den Accès an d'Bëscher an der ganzer Regioun, tëscht Draguignan, St-Tropez, Bandol an Aix-en-provence gouf komplett verbueden.