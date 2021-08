Dat seet d’Unicef a lëscht och eng Rei Länner op, déi betraff wieren. Nämlech Nigeria, den Tschad, déi zentral-afrikanesch Republik oder Guinea-Bissau.

Well et ëmmer méi waarm gëtt, géifen och d’Ëmwelt-Belaaschtunge klammen, an dat géif d’Gesondheet an de Schutz vu Kanner verschlechteren.

D’Unicef wäert dëse Freideg hiren éischten Klima-Risiko-Index publizéieren, eng Analyse vun de Klima-Risiken, eben op d’Kanner a Jugendlech.

Dobäi soll et och eng Ranglëscht ginn, mat deen Länner, déi am meeschten impaktéiert wäerte sinn.