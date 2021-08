D'Angscht ass grouss, datt d'Mënscherechter a besonnesch d'Rechter vu Fraen a Meedercher am Afghanistan elo nees massiv regresséieren.

Reportage vum Fanny Kinsch

D'Taliban probéieren, zanterdeem se d'Muecht nees am Afghanistan iwwerholl hunn, sech méi moderat ze ginn. Fraen dierfte schaffen, esou laang si sech un d'Scharia halen, huet et viru puer Deeg op enger éischter Pressekonferenz geheescht. Mee wat heescht dat eigentlech?

D'Scharia ass e reliéise Wäerter- a Rechtssystem, deen op de Koran, op d'Hadithen an der Sunna, also d'Iwwerliwwerunge vun den Handlungen an Aussoe vum Prophet Mohammed, baséiert. Aus dem Arabeschem iwwersat heescht "Scharia" sou vill wéi "Wee bei d'Quell". Si soll Gleewege weisen, wéi si hiert Liewen am Sënn vum Allah, dem Gott am Islam, féiere sollen.

Fro vun Interpretatioun

D'Scharia ass kee festgeschriwwene Code, ma si ergëtt sech aus der Interpretatioun vun den Texter, déi iwwert d'Zäit ännere kann an déi och ënnerschiddlech ausfale kann. Esou ginn et bei de Sunittten, der gréisster Grupp vu Moslemen, haut 4 Schoulen: d'Hanbaliten, d'Malikiten, d'Schafiiten an d'Hanafiten, woubäi d'Hanbaliten als déi strengsten an d'Hanafiten als déi liberaalste gëllen. Bei de Schiitte gëtt et eng Schoul, déi vun den Dschafariten.

Déi meeschte moslemesch Länner hunn Deeler vun der Scharia an hir Justizsystemer agebaut, virun allem am Privatrecht. Verschidde Volete vum islamesche Recht sinn och ganz breet acceptéiert, zum Beispill am Finanzsecteur. Esou ginn och zu Lëtzebuerg spezialiséiert Scharia-konform Produiten an Zerwisser ugebueden an de Grand-Duché gesäit sech als Virreider an Europa, wat d'islamescht Finanzwiesen ugeet.

A verschiddene Länner awer gëtt d'Scharia op eng Aart a Weis a Gesetzer ëmgesat, déi als extrem ugesi gëtt, an dat huet mat der Bestrofung ze dinn. Am islamesche Recht ginn et verschidden Zorte vu Strofen: Hadd, Qisas an Tazir. Tazir si Strofen, déi vum Geriicht oder vum Legislateur definéiert ginn, a Qisas beschreift den "Aen-fir-en-Aen"-Prinzip.

Hadd gëllen als Strofen, déi vu Gott decidéiert goufen. Delikter, déi ënnert d'Hadd-Strofe falen, sinn ënnert anerem Déifstall a Relatiounen tëschent Leit, déi net matenee bestuet sinn. D'Strofe fir dës Delikter ginn, jee no Interpretatioun, bis zu Amputatioun, Auspeitschen a Stengegung. Esou extrem Strofe gi seelen ausgeüübt, well d'Beweislaascht am Prinzip ganz héich muss sinn. Se ginn awer och haut nach an eenzele Länner ëmgesat.

Violatioun vu Mënscherechter

Länner, an deenen d'Scharia op extrem Aart a Weisen ëmgesat gëtt, si Saudi-Arabien, Iran, Brunei, Sudan, Pakistan, Qatar a verschidden Deeler vun Indonesien an Nigeria. Bis 2019 gouf ënnert dem Regime vum islamesche Staat an Deeler vum Irak a Syrien eng ganz brutal Form vum islamesche Recht ëmgesat.

An och am Islameschen Emirat Afghanistan vun 1996 bis 2001 gouf ënnert den Taliban d'islamescht Recht op eng immens brutal a mënscheveruechtend Aart a Weis ëmgesat, mat extreme Strofe wéi Amputatiounen an ëffentlechen Hiriichtungen. Fraen duerften net ouni männleche Begleeder eraus a waren domat eigentlech ënner Hausarrest a ware gezwongen, d'Burka ze droen.

Dem Koran no dierfe Fraen a Meedercher schaffen, respektiv an d'Schoul goen an dat war och historesch de Fall. Wéi d'Susanne Schröter, Direktesch vum "Forschungszentrum Globaler Islam" zu Frankfurt, dem mdr géigeniwwer erkläert, hätten d'Taliban an der Vergaangenheet d'Fraen trotzdeem vum Beruffsliewen ausgeschloss an dat iwwer Ëmweeër mam Koran justifiéiert. Si hätten zum Beispill argumentéiert, d'Frae wieren d'Verkierperung vun der Sënn an dierften dowéinst net an d'Ëffentlechkeet.

Experten zweiwelen drun, datt d'Taliban haut wierklech anescht sinn a schätze rezent Aussoen éischter als Kommunikatiounsstrategie an. An de leschten Deeg hunn och schonn zum Beispill Tëleesmoderatricë bekannt gemaach, datt si vun hirer Aarbecht ofgehale goufen, wärend hir männlech Aarbechtskolleege weider duerfte schaffen.

Ma net nëmme Fraen a Meedercher sinn a Gefor - nëmmen e puer Deeg no der Muechtiwwernam zu Kabul goufen et Berichter, datt d'Taliban no "Kollaborateuren", Leit déi mat den USA a mat der Nato zesummegeschafft hunn, géinge sichen, an datt Leit géingen higeriicht ginn. E Familljemember vun engem Journalist vun der Deutschen Welle gouf erschoss. An am Juli eréischt solle Mënschen an engem Duerf an der Provënz Ghazni gefoltert an ëmbruecht gi sinn.