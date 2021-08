Dem Noriichteportal NK-News no ass et seng sechsten Auszäit fir dëst Joer.

Déi leschte Kéier war de Kim Jong Un Medieberichter no op engem Foto-Rendez-vous zu Pjöngjang ze gesinn. Zanterdeem ass hie verschwonnen.

Medien a Geheimdéngschter spekuléiere scho méi laang, datt et dem Diktator gesondheetlech net gutt geet. De Kim Jong Un fëmmt, ësst vill an drénkt och vill Alkohol. Dobäi kënnt, datt et a senger Famill scho vill Leit un Häerzinfarkter gestuerwe sinn. Op de publizéierte Biller am Juni huet hien däitlech méi gouereg ausgesinn.