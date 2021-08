2 Männer haten op engem Busarrêt eng Ausenanersetzung, déi eskaléiert ass. E 66 Joer ale Mann gouf uerg verwonnt.

De presuméierten Täter hätt als éischt eng Fra um Busarrêt ugeschwat, déi zesumme mat hirer Duechter gewaart hätt. Duerno ass hien op d'Affer duergaangen. Wéi et zum Sträit tëscht béide komm ass, huet den 53 Joer ale Mann deen anere geschloen a mam Fouss gerannt, eng brennbar Flëssegkeet op hie geschott an d'Affer a Brand gestach.

Passanten hunn d'Feier geläscht an direkt d'Police an den 112 alarméiert. De 66 Joer ale Mann koum mat liewensgeféierleche Blessuren an d'Spidol.

De presuméierten Täter konnt nach op der Plaz gefaasst ginn a koum no Récksprooch mat engem Dokter an d'Psychiatrie. Géint hie gëtt elo wéinst versichtem Mord ermëttelt. Iwwert den Hannergrond vun der Dot ass bis ewell näischt gewosst. Ermëttlunge lafen.