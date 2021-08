An Éisträich liewe Schätzungen no tëschent 30 a 40 Wëllef, déi der éisträichescher Regierung no iwwer 200 Schof gerass hunn.

D'Juegd op Wëllef ass zanter dësem Freideg an de Juegdgebitter Rauris, Kaprun-Fusch a Gastein West am Bundesland Salzburg erlaabt. Op dës Decisioun huet sech d'Landesregierung vu Salzburg am Juli gëeenegt. Falls ee Wollef e sëllegen Notzdéieren, wéi z.B. Schof gerass huet, an all Mesuren zum Schutz vun dësen Déieren näischt notzen, däerf de Wollef bannent 4 Woche geschoss ginn. Ob et wierklech e Wollef war, muss duerch eng DNA-Prouf confirméiert ginn.