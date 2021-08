D'USA a Groussbritannien hunn am Fall ronderëm d'Gëftattack op de Kreml-Kritiker Alexej Nawalny virun engem Joer weider Konsequenze gezunn.

Um éischte Joresdag vun der Gëftattack op de Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, deen zanter sengem Retour a Russland am Januar am Prisong sëtzt, hunn d'USA a Groussbritannien e Freideg nei Sanktiounen annoncéiert. D'Sanktioune vun den USA riichte sech géint eng Rei Mataarbechter vum russesche Geheimdéngscht FSB.

Am Ganze betreffen d'Strofmesuren aacht FSB-Agenten wéi och zwou weider Persounen an e puer Ariichtungen aus dem russesche Geheimdéngscht- a Wëssenschaftsapparat.

Och Groussbritannien huet weider Sanktioune géint siwe russesch Geheimdéngschtmataarbechter decidéiert. Déi betraffen Agente kruten ee Reesverbuet, donieft ginn eventuell Verméigen an den USA an a Groussbritannien agefruer. Aus dem britteschen Ausseministère heescht et, d'Männer wäre "fir de Plang an d'Ausféierung vun der Attack" op den Nawalny "direkt verantwortlech".

Genee wéi d'USA huet och de britteschen Ausseministère Dominic Raab den Asaz vu chemesche Waffen "duerch de russesche Staat" kloer verurteelt. Dëst géing ee Broch vum internationale Recht duerstellen.

Moskau huet mat schaarfer Kritik op déi nei Sanktioune reagéiert. Déi russesch Spriecherin vum Ausseministère, Maria Sacharowa, huet betount, hir Regierung hätt d'USA a Groussbritannien ëmmer nees opgefuerdert, fir Beweiser fir d'Reprochë virzeleeën. Dat hätten déi westlech Länner awer bis ewell "ignoréiert".

Déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel war e Freideg dann och a Russland an huet de President Wladimir Putin op en Neits opgefuerdert, den Oppositionellen Nawalny fräi ze loossen. De Putin huet dorop behaapt, den Nawalny wier net aus politesche Grënn am Prisong.