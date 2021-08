Der englescher Gesondheetsautoritéit no gouf et bei béide Matcher iwwer 5.400 Neiinfektiounen.

Dausende Leit hu sech wärend der Halleffinall an der Finall vun der Futtball-Europameeschterschaft mam Coronavirus ugestach, dat geet aus den Zuele vun der englescher Gesondheetsautoritéit ervir.

Iwwer 3.400 Leit hu sech bei der Finall ugestach, bei der Halleffinall sollen et der och schonn iwwer 2.000 gewiescht sinn. Eigentlech hunn d'Spectateuren e Corona-Test gebraucht fir eran, ma si hu selwer missen uginn, datt en negativ war. Wärend der Finall géint Italien sinn en plus Leit ouni Ticket an de Stadion erakomm an d'Leit hu sech zerklappt.

60.000 Spectateure ware bei der Finall eragelooss ginn.