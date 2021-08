Den Tropestuerm "Grace" huet als uergen Hurrikan vun der Kategorie 3 dat mexikanescht Festland erreecht.

Den US-Hurrikanzentrum NHC huet matgedeelt, dass de Stuerm e Samschdeg de Moien fréi mat enger Wandgeschwindegkeet vu bis zu 200 Kilometer d'Stonn op d'Küst vum Bundesstaat Veracruz getraff ass.

An der Regioun gouf d'Populatioun viru méiglechen Iwwerschwemmungen an Äerdrutsche gewarnt.

Den Tropestuerm Grace war en Donneschdeg schonn als Hurrikan vun der ënneschter Kategorie op d'Hallefinsel Yucatán getraff, am Süde vu Mexiko. Do huet de Stuerm awer nëmme kleng Schied ugeriicht. Iwwert de Golf vu Mexiko huet den Hurrikan dann ëmmer weider u Stäerkt gewonnen. Am Bundesstaat Veracruz sinn d'Leit aus de betraffene Regiounen elo relogéiert ginn.