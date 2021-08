Bei der Grondversuergung ginn et den Ament Enkpäss a bei der Verdeelung vun den Hëllefsgidder ginn et grouss logistesch Problemer.

No deem uergen Äerdbiewen an Haiti de leschte Weekend gouf e Freideg e Convoi mat Hëllefsgidder ausgeraibert. E Fotograf vun der Noriichtenagence AFP huet déi chaotesch Zeen an der Stad Les Cayes festgehalen. Do hätten e Freideg Säck mat Räis un déi betraffe Leit solle verdeelt ginn.

D'Biewe mat enger Stäerkt vu 7,2 hat virun enger Woch de Südweste vun Haiti ganz uerg getraff, méi wéi 130.000 Haiser goufe komplett zerstéiert.

Bis e Freideg goufe méi wéi 2.200 Doudesaffer gemellt.