Wéinst dem Hurrikan "Henri" hunn d'Autoritéiten de grousse Concert mat ville Staren am New Yorker Central Park fréizäiteg ofgebrach.

Wéinst de Wiederen, déi ëmmer méi no komm sinn, goufen d'Visiteuren dozou opgeruff, fir roueg bei den nächsten Ausgang ze goen, sou d'Police e Samschdeg den Owend (Lokalzäit). De Gouverneur vun New York huet am Bundesstaat den Ausnamezoustand ausgeruff.

Mam Concert fir 60.000 Spectateuren ënnert dem Motto "We love NYC" wollt New York eigentlech seng Relance no der Coronakris feieren. Geplangt waren Optrëtter vu Stare wéi Carlos Santana, Paul Simon, Patti Smith a Bruce Springsteen. De Sänger Barry Manilow war op der Bün matten an engem Lidd, wéi him de Mikro zougedréint ginn ass an iwwer d'Lautsprecher d'Leit dunn zum Goen opgefuerdert goufen.

While it's disappointing that tonight's concert had to end early, the safety of everyone in attendance had to come first.



To everyone who came out tonight: thank you. Thank you for showing the world that New York City is coming back stronger than ever before. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 22, 2021

Den Hurrikan "Henri" ass aktuell ënnerwee un d'Ostküst vun den USA a soll de Viraussoen no e Sonndeg de Mëtteg (18 Auer MESZ) zu Long Island am Bundesstaat New York op Land treffen. D'Meteorologe soen Héichwaasser an zolitte Reen viraus. Och an der Milliounemetropol New York gi Stroumausfäll an Iwwerschwemmungen an de Viruerter erwaart.

De Stuerm wär "esou eescht wéi een Häerzinfarkt", sou de d'Warnung vum Gouverneur Cuomo. De Stuerm wäert zirka 26 Stonnen an der Regioun ënnerwee sinn.