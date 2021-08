Méi wéi eng hallef Millioun Leit a Mexiko haten zäitweis kee Stroum, eng Rei Volle sinn ausgefall.

Am Oste vu Mexiko sinn op d'mannst 8 Mënsche wéinst dem Stuerm Grace ëm d'Liewe komm, dorënner 6 Kanner.

De Stuerm ass als Hurrikan op d'Küst gestouss, huet dunn awer séier u Kraaft verluer. Allerdéngs huet e staarke Ree matbruecht an et koum zu Äerdrutscher an Iwwerschwemmungen.

D'Situatioun bleift kritesch an et gouf en Appell un d'Populatioun gemaach, virsiichteg ze sinn. Méi wéi eng hallef Millioun Leit hate wéinst dem Stuerm zäitweis kee Stroum, eng Rei Volle sinn ausgefall.