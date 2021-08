Zu Köln hu Polizisten an der Nuecht op e Samschdeg eng staark alkoholiséiert E-Scooter-Fuererin op enger Autobunn gestoppt.

Déi 31 Joer al Fra war e Samschdeg an de fréie Moiesstonnen op der A57 zu Köln ënnerwee. Een Autofuerer hat den Noutruff gewielt, wéi hien d'Fra, déi am Zickzack ënnerwee war, kuerz no 4 Auer bemierkt hat. D'Polizisten hunn d'Fuererin gestoppt an hirer riskanter Sortie een Enn gesat. Beim Blutttest gouf een Alkoholwäert vu knapp zwee Promill festgestallt.

Zu Köln sinn d'E-Scooteren aktuell staark an der Kritik. Ëmmer nees kënnt et zu uergen Accidenter, wa Persounen dës alkoholiséiert benotzen. Donieft gi se dacks op Plaze geparkt, déi dofir net virgesi sinn, a vill landen der och am Rhein.