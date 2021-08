Israelesch Zaldote solle bei den Ausernanersetzungen op Palestinenser geschoss hunn, déi Brandsätz geworf hunn.

Nodeems am Mee eng Wafferou a Kraaft getruede war, ass et e Samschdeg nees zu éischte schwéieren Zesummestéiss tëscht Palestinenser an israelesche Sécherheetsautoritéite komm. Dosende Persoune si bei de Konfrontatioune blesséiert ginn. Een 13 Joer ale palestinensesche Jong an eng Persoun vun den israelesche Sécherheetsautoritéite si liewensgeféierlech blesséiert ginn, dat huet de Gesondheetsministère zu Gaza an déi israelesch Arméi matgedeelt.

Beim Grenzzonk tëscht dem Gazasträif an Israel hate sech der Hamas no e Samschdeg Dausenden Demonstrante versammelt. D'Hamas hat zu Protester opgeruff, fir un eng Brandattack op d'Al-Aksa-Moschee virun 52 Joer ze erënneren.

Den israelesche Verdeedegungsminister Benny Gantz sot zu den Zesummestéiss am Fernsee, et handelt sech ëm "ganz eescht Ereegnesser, op déi mir reagéiere wäerten". Kuerz drop huet déi israelesch Arméi matgedeelt, datt se bei Loftattacke véier Ateliere vun der Hamas getraff hätt. Donieft huet d'Arméi eegenen Informatiounen no hir Gaza-Divisioun mat zousätzlechen Truppe verstäerkt.