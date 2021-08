D’Hëllef fir déi Sinistréiert kënnt nëmme lues virun. 600.000 Leit op d’mannst bréichten Hëllef, well se direkt vum Biewen touchéiert waren.

Proppert Drénkwaasser an Iessen op d'Plaz ze bréngen ass eng enorm logistesch Erausfuerderung, well d’Stroosseninfrastruktur op ville Plazen net méi do ass. An do wou d’Camionen duerchkommen, gi se dacks iwwerfall, heescht et vun der lokaler Protection civile.

Méi wéi 2.200 Leit hunn d'Biewen net iwwerlieft.