Russland hat déi 2014 annektéiert an no engem Referendum, dee vun der Ukrain a vum Westen net acceptéiert gi war, an dat eegent Staatsgebitt agegliddert.

Dosenden Staats- a Regierungscheffen an héich Diplomaten sinn zu Kiew mat derbäi, dorënner och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.